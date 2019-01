Senioren fietsen samen 29.368 kilometer Alfons Schryvers

21 januari 2019

De fietsclub van de Kapelse Derde Jeugd heeft een actief jaar achter de rug. Vorig jaar werden samen 29.368 kilometer afgelegd. Dat is 4.863 kilometer minder dan het jaar voordien maar dat heeft een goede reden zegt coördinator Louis Geysen. “We gingen op stap met 32 fietsers. Dat zijn er 5 minder dan het jaar voordien. Bovendien was de extreme warmte van juli en augustus ook niet bepaald uitdagend om te gaan fietsen”. Er waren 15 fietsers die individueel meer dan 1.000 kilometer op de teller hadden staan en vier van hen zaten zelfs boven de 2.000 kilometer. De eerste plaats was voor Betty Van Geemeren (86) met 2.304 kilometer gevolgd door André Geerinckx met 2.204 kilometer en Louis Geysen met 2.070 kilometer. Na acht jaar dienst als coördinator van de fietsclub neemt Louis Geysen afscheid en wordt opgevolgd door André Geerinckx. Onder de leiding van Louis heeft de fietsclub al meer dan 300.000 kilometer afgelegd. De club is actief van maart tot oktober en richt zich vooral op senioren die recreatief willen fietsen. Info 03-664.96.28.