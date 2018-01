Senioren fietsen bijna wereld rond 24 januari 2018

02u52 0

De fietsploeg van de Kapelse 'De Derde Jeugd' kijkt terug op een geslaagd werkjaar. De 37 leden legden samen 34.231 kilometer af, gemiddeld 949 kilometer per fietser. Op de prestatielijst waren de eerste tien fietsers goed voor samen 18.000 kilometer. Van alle fietsers waren er 18 die meer dan duizend kilometer op de teller hadden staan. Ondanks haar leeftijd van 84 was Betty, met 2.427 afgelegde kilometers, de actiefste fietser van de groep. De tweede plaats was voor Paul Marien met 2.167 kilometer. De derde plaats was voor het oudste lid (86) met 2.111 kilometer op haar elektrische fiets. Ook dit jaar zal de fietsclub van De Derde Jeugd ongeveer 70 fietstochten organiseren. Sommige zijn dagtrips maar de meeste zijn gelegenheidsritten die een halve dag in beslag nemen. Het vertrek is telkens aan de fietsenparking aan de Koolkaai en dat elke dinsdag en donderdag vanaf 14 uur.





(FSE)