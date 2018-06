School GOTAK organiseert talentdagen 26 juni 2018

02u30 0

De GOTAK campus Kapellen organiseerde 'GOTAK for talent'. Al de leerlingen konden zelf kiezen welke workshops ze wilden volgen. Zo konden ze onder meer kiezen uit 'army' met para's, brandweer met echte brandweermannen, voetbal, basket, freestyle voetbal met Nelson De Kok, impro(visatie) met Jeron Dewulf, zang met Ingrid Mank of Musical met Maya Van Honste. De leerlingen genoten in elk geval met volle teugen.





(VTT)