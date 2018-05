Schepen boos na kritiek op stijgende schuldgraad 30 mei 2018

Tijdens de gemeenteraad kreeg schepen voor Financiën Luc Janssens (Open Vld) kritiek vanuit de oppositie over de gestegen schuldgraad van de gemeente. De schepen omschreef de kritiek als onbegrijpelijk. "Door allerlei projecten is er inderdaad een kleine stijging maar de schuldgraad van onze gemeente is tien procent van het totale budget. Ik nodig iedereen uit die slechts tien procent van zijn inkomen besteedt aan de aflossing van zijn hypothecair krediet. Bovendien zou het bijna misdadig zijn om, in deze periode met een historisch lage rente, niet te investeren." De schepen wees er op dat, ondanks de lage belastingen, Kapellen een financieel gezonde gemeente is. (FSE)