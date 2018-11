Samenwerkende fotokringen delen prijzen uit Alfons Schryvers

26 november 2018

In Kapellen hebben de Samenwerkende Fotokringen Noorderkempen (SFNK) hun jaarlijkse internationale prijzen uitgereikt. In de categorie “Digirama” waren er 44 inzendingen waarvan er 15 werden geselecteerd. Hier ging de eerste prijs naar Luana Laubscher. De prijs van de gemeente Kapellen was voor Guido Clarysse. De categorie “Digiview”, of slideshow, waren er meer dan 800 inzendingen waarvan er 85 weerhouden werden onderverdeeld in “Portret-Model”, “Architectuur” en de categorie “Vrije Keuze”. Bij Digiview gingen de eerste prijzen respectievelijk naar Dirk De Jaegher, Augustijn Buelens en Luc Stalmans. Frans Defauw won de prijs van de gemeente Kapellen. Voorafgaande aan de prijsuitreiking werden alle weerhouden werken getoond aan het publiek die zaal ’t Kerkske deed vollopen. Ook volgend jaar komt er een nieuwe editie van de fotowedstrijd georganiseerd door SFNK.