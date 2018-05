Samana Zilverhoek bestaat 50 jaar 25 mei 2018

Met een brunch voor de leden, vrijwilligers en bestuursleden is in Kapellen de vijftigste verjaardag gevierd van Samana, het vroegere Ziekenzorg. Voorzitter Simonne Callaert keek terug in de geschiedenis. "In 1968 vonden we onderdak bij CM en in 1971 ontstond een samenwerking met de Hobbyclub van Hoogboom. Pas na de fusie van Hoogboom met Kapellen kregen we, dankzij de medewerking van de gemeente Kapellen, de wind in de zeilen. Oorspronkelijk stond Ziekenzorg daadwerkelijk in voor het begeleiden en verzorgen van de zieken in onze wijk. Pas later, toen Gezinshulp en thuisverpleging ingang vonden, beperkten we ons tot ziekenbezoek wat we vandaag nog altijd doen. Gemiddeld krijgen onze zieken driemaal per jaar een attentie."





De afdeling heeft tussen de 50 en 60 leden en 12 medewerkers. Drie leden zijn ouder zijn dan 90 jaar.





(FSE)