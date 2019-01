Ruwbouw nieuwe feestzaal LUX zijn klaar Alfons Schryvers

10 januari 2019

14u11 0

De ruwbouw van de nieuwe polyvalente zaal LUX, op het Marktplein in Kapellen, is zo goed als klaar. Ondertussen werd ook het hoogste punt van het nieuwe complex bereikt. Daarom werd er, naar aloude traditie, een meiboom geplant. In september moet de nieuwe feestzaal haar eerste bezoekers ontvangen.

De werken aan de nieuwe feestzaal begonnen op 6 augustus 2018 en de naam LUX verwijst naar de vroegere cinemazaal op de nabijgelegen Hoevensebaan. De nieuwe polyvalente zaal moet met zijn cirkelvormige gevel een ankerpunt worden in Kapellen en zo’n 160 keer per jaar the place to be worden voor theater- en filmvoorstellingen, tentoonstellingen en andere activiteiten. In de grote of de kleine zaal kunnen bezoekers terecht voor ontelbare voorstellingen en andere festiviteiten. Naast de twee polyvalente zalen is er eveneens een ruime foyer met veel lichtinval en zicht op het Marktplein. Daar kunnen bezoekers iets drinken, voor of na een voorstelling in de zaal, maar ook op andere momenten in de week is het foyer open voor het publiek. Bij mooier weer kan er buiten ook een terras worden opgesteld. Naast een aparte ingang voor de kleinere zaal is er op het gelijkvloers ook een vestiaire, een keuken, de artiestenruimte en een apart sanitair voor beide zalen. Het project kost ongeveer 4,5 miljoen euro kosten en de gemeente Kapellen heeft de grond ter beschikking gesteld. Ook na de ingebruikname van de nieuwe feestzaal blijft de wekelijkse donderdagmarkt op het Marktplein.