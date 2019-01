Rudi Versweyveld nieuwe dirigent bij Kon. Lib. Fanfare “De XXXIV” Alfons Schryvers

06 januari 2019

Sinds 1 januari is Rudi Versweyveld de nieuwe dirigent bij de Kapelse Koninklijke Liberale Fanfare “De XXXIV”. Hij volgt er Maarten Dewaelheyns op die na 17 jaar afscheid neemt. Maarten woont in Tienen en moest telkens meer dan 200 kilometer afleggen om in Kapellen de fanfare te komen leiden.

De nieuwe dirigent Rudi Versweyveld heeft ook de muzikale leiding van de Koninklijke Harmonie van Financiën in handen. Hij volgde zijn studies notenleer, slagwerk en trompet aan de muziekacademie te Merksem. Na de verplichte legerdienst voegde hij de euphonium en later ook de trombone toe aan zijn instrumentenarsenaal. Gedurende een 15-tal jaren was hij principal euphonium van onder andere “Brassband Terpsichore”, “Mercatorbrass” en “Brassband Strijd naar Recht” uit Rupelmonde. Sinds 1998 is Berendrechtenaar Rudi Versweyveld ook dirigent van de Koninklijke fanfare “de Verbroedering van Zandvliet” en sinds 2014 van fanfare “De Lindekring” uit Zoersel. “We hebben alle begrip voor de beslissing van Marten Dewaelheyns om ontslag te nemen. Soms uren onderweg zijn om naar Kapellen te komen is geen lachertje. Met Rudi Versweyveld hebben we een goede vervanger en iemand in huis gehaald die nodig om als fanfare goed te blijven en in de toekomst zelfs nog beter te worden” zegt Marc De Smet voorzitter van de Kon. Lib. Fanfare “De XXXIV”. Bovendien is hij de geschikte man om iedereen onder de arm te nemen. Dat is wel nodig bij een fanfare die uit 45 muzikanten bestaat. Daarnaast is er nog ons instaporkest met een 12-tal , dat geregeld afzonderlijk optreden en onder de leiding staan van Ronny Verheyen”. De Kapelse Kon. Lib. Fanfare “De XXXIV” bestaat al meer dan 150 jaar.