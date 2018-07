Royalisten dankbaar voor Rode Duivels-hetze 24 juli 2018

In Kapellen zijn vaderlandslievende verenigingen trots op de vele nationale vlaggen die in het straatbeeld te zien waren. Dat maakten ze duidelijk tijdens een ontvangst op kasteel Beukenhof, het Kapelse gemeentehuis. Ook de Kapelse burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) stond stil bij het recente wereldkampioenschap voetbal. "Met de vele nationale vlaggen die werden buitengehangen leek het wel of het een hele maand lang nationale feestdag was. Ik wil niet beweren dat de Rode Duivels ons verenigd hebben, maar zij hebben toch meer dan hun steentje bijgedragen".





(FSE)