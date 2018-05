Rospotten goed voor 43 kilo muntjes 01 juni 2018

In Kapellen is de actie Rospotten afgesloten. Zowel op het Gemeentelijk Administratief Centrum, de bibliotheek op het Dorpsplein, als in de gemeentelijke sporthal aan de C. Pallemansstraat, stonden potten waarin bezoekers hun rosse muntjes konden deponeren. De opbrengst zal later, tijdens het eindevenement, geschonken worden aan de actie Kom op Tegen Kanker. Op de drie locaties samen werd in totaal 43 kilo muntjes, van 1 en 2 eurocent, ingezameld. In het Kapelse KBC kantoor werden alle ingezamelde muntjes ingeruild en hun gewicht komt overeen met ongeveer 300 euro. Na de telling van alle muntjes zal het definitieve bedrag later door het Kapelse gemeentebestuur naar boven afgerond worden. De actie was een organisatie van de Gemeentelijke Gezondheidsraad.





(FSE)