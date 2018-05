Rommelmarkt ten voordele van seniorenfeest 16 mei 2018

02u45 0

Rond het Dienstencentrum 't Ertbrandje, en de aanpalende Pannenhoefdreef, in Putte-Kapellen, werd de zesde rommelmarkt gehouden.





Meer dan 41 standhouders, in hoofdzaak plaatselijke bewoners, toonden hun waren. "Het idee ontstond zes jaar geleden en de toenmalige centrumleider Tim Engels zag het helemaal zitten", zegt Initiatiefneemster Rita Winkelmans. "Aanvankelijk stonden er enkel standjes naast het dienstencentrum maar op vraag van de bewoners van de Pannenhoefdreef hebben we de rommelmarkt kunnen uitbreiden. De opbrengst van standgelden, eten en drinken, zal gebruikt worden om bezoekers van het dienstencentrum, en de mensen die er hun middagmaal komen gebruiken, een seniorennamiddag aan te bieden met een muzikaal optreden. Uiteraard is de rommelmarkt ook bedoeld om de senioren uit hun isolement te halen".





(FSE)