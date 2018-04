Rockrally-winnaars bij KAS 28 april 2018

Zaterdag 15 september tijdens de jaarlijkse Angelnight pakt de cultuurkring KAS, in de kapel van de Heuvels aan de Waterstraat 30 in Kapellen, uit met een exclusief concert van The Calicos. De groep, die door KAS precies een jaar geleden werd geprogrammeerd in het kader van 'Lokale Helden', scheerde hoge toppen op Humo's Rockrally, waar ze de concurrenten achter zich lieten met een eerste prijs en een plek in de eregalerij met namen als School is Cool, the Van Jets, Noordkaap en Novastar. The Calicos zijn een in Antwerpen gevestigde Americana band die in 2013 begonnen als backing band.





Het programma wordt aangevuld met Stef Kamil Carlens met Have some Jazzfun. (FSE)





Tickets via www.kasattenhoven.be