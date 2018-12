Reuzenkat wacht op nieuwe thuis Dier van 12 kilo en 95 centimeter kan misschien naar Olmense Zoo Alfons Schryvers

19 december 2018

12u11 0 Kapellen Sinds vorige week verblijft een Savannah-kat in het Kapelse Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren. Met een lengte van 95 centimeter en een gewicht van 12 kilo is het een opvallend groot exemplaar. De zeldzame kattensoort werd opgehaald in Wilrijk.

Een inwoner van Wilrijk bracht de politie op de hoogte dat bij hem een konijn en enkele cavia’s waren doodgebeten. De politie kwam ter plaatse en zag er een Savannah-kat die een kip aan het verorberen was. De brandweer werd opgeroepen om de kat, met behulp van een net en veiligheidsmateriaal, te vangen. Daarna werd ze overgebracht naar het Opvangcentrum.

“De politie voert momenteel een onderzoek naar de herkomst van de kat en zijn eigenaar. Het kweken van dergelijke katten is verboden en enkel katten die ouder zijn dan vijf jaar mogen nog gehouden worden. Die uitdovingmaatregel werd enkele jaren geleden ingevoerd. Deze kat is duidelijk jonger dan vijf jaar en de eigenaar is dus in overtreding” zegt Marcel Peeters.

Wat er nu met de Savannah-kat zal gebeuren is ook voor hem onduidelijk. “We moeten in alle geval wachten op de resultaten van het politieonderzoek en een beslissing van de procureur. Vrijlaten is zeker geen optie. De kans is groot dat ze naar een Nederlandse dierentuin vertrekt. Ook de Olmense Zoo is een alternatief”.

6.000 euro

“Een Savannah-kat is een kruising tussen een gedomesticeerde kat en de Serval, een middelgrote wilde Afrikaanse kat. De ongebruikelijke kruising werd populair onder fokkers aan het einde van de jaren 90", vertelt Marcel Peeters van het Kapelse Opvangcentrum.

“Het verwilderde uiterlijk wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van vele Serval-kenmerken. Met haar indrukwekkende verschijning en exotisch gevlekte vacht, spreekt ze tot de verbeelding. Wereldwijd zijn er niet veel fokkers en daarom is het een heel zeldzaam ras. Het is een goed gespierde kattensoort met veel kracht. Vooral hun sprongkracht is heel groot. Het is wettelijk niet toegestaan om een Savannah-kat vrij buiten te laten lopen. De prijs van een Savannah-kat kan al snel oplopen tot meer dan 6.000 euro”.

Kattenvoer en vlees

De meeste eigenaars van een Savannah-kat, ouder dan vijf jaar, geven hun huisdier kattenvoer. "Dat zullen we nu ook doen,” zegt Marcel Peeters. “Reken op twee blikken per dag. Hoe lang deze kat in het wild heeft doorgebracht, is moeilijk in te schatten. Vast staat dat ze werd aangetroffen op het moment dat ze een kip aan het verorberen was. Het is normaal dat bij een Savannah die honger heef, haar natuurlijk instinct naar boven komt. Als er bij ons een konijntje of ander klein dier sterft voederen we dat eveneens aan onze Savannah. Voor diens scherpe tanden zijn botten immers geen probleem. Alles wordt netjes verorberd”.