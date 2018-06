Renovatie bijna af... tot tv vuur vat VILLA GAAT IN VLAMMEN OP TERWIJL BEWONER NAAR WINKEL IS SANDER BRAL

13 juni 2018

02u30 0 Kapellen De villa die maandagavond in vlammen opging in de Lijsterlaan in Kapellen, was nog maar net gerenoveerd. De eigenaar was de laatste hand aan het leggen aan de verbouwing toen zijn tv vuur vatte. De vlammen hielden niets heel van het gebouw.

De brand van maandagnacht in de Lijsterlaan in Kapellen was accidenteel. Brandweer en politie konden meteen na de brand kwaad opzet nog niet uitsluiten maar gisteren bevestigde het labo van de gerechtelijke politie dat een kortsluiting van het televisietoestel de brand veroorzaakte. Op het moment dat het toestel vuur vatte, was de bewoner en eigenaar van de villa net even weg om een pintje te gaan halen.





"Omdat ik ook nog op zoek moest naar een nagelknipper, was ik iets langer weg dan gepland", zucht eigenaar Mark Berens van BerensMarketing. "Die nagelknipper heeft me een renovatie van 150.000 euro gekost. Ik was namelijk al jaren bezig om van dit huis een unieke woning te maken. De interieurafwerking in blauwe hardsteen, het Carraramarmer, op maat gemaakte natuurhouten kasten, henneptapijten en kasten met glasmozaïek. Alles is in vlammen op gegaan. Binnen een week zou de renovatie eindelijk volledig klaar zijn. Ik was er zo fier op."





Tuinslang

"Voor ik naar de winkel vertrok had ik mijn televisie opgezet om muziek te luisteren", herbeleeft Mark. "Toen ik terugkwam, hoorde ik het brandalarm al en merkte meteen dat er iets mis was. Ik stormde mijn huis binnen en zag dat de vlammen uit mijn tv dansten. Ik probeerde het vuur nog te blussen met een tuinslang maar die brak opeens af waardoor er geen water uit kwam. Tien minuten later stond de brandweer hier om alles op te lossen. Prachtmannen, maar ze konden mijn huis jammer genoeg niet meer redden."





Pisnijdig

"Ik ben gelukkig niet gewond geraakt", gaat Mark verder. "Maar ik was zwart van kop tot teen en de ambulance heeft me voor alle zekerheid naar het ziekenhuis gebracht om te checken of ik niet te veel rook had ingeademd. Maar ik heb geen schram opgelopen en nu moet ik gewoon verder. Onderweg naar het ziekenhuis was ik pisnijdig maar ondertussen heb ik het incident al een plaats gegeven. Zodra de expert van de verzekering gepasseerd is en de boel is opgekuist, begin ik terug aan de renovatie. De verzekeraar heeft mij een hotel aangeboden maar ik blijf hier in de tuin in een tentje slapen om de boel in de gaten te houden. Ik hoop na de zomer hier terug te kunnen intrekken en na enkele jaren renovatie eindelijk in mijn droomhuis te wonen."