Recordaantal deelnemers op danswedstrijd DiLuna 30 januari 2018

In de sporthal 't Kooike, te Putte-Kapellen, had de eerste moderne, jazz- en showdancewedstrijd van het seizoen plaats. De wedstrijd, een organisatie van de Kapelse Dansschool DiLuna, verwelkomde maar liefst 409 dansers uit heel Vlaanderen. Ze namen deel in vier categorieën. De wedstrijd geeft dansers ook een tweede kans om een selectie te halen voor het Belgisch kampioenschap. De wedstrijd junioren solo werd gewonnen door Shannon De Kempe. Bij de volwassenen solo modern stond Emily Michiels op het hoogste schavotje. De titel voor junioren duo modern was voor Frederickx Saar en Ralf Van de Put. Bij de volwassenen duo modern werden Lieze Kempenaers en Eline Vanhulsel de primussen. Met meer dan 480 dansers is de Kapelse Dansschool DiLuna, aan de Hoevensebaan 79-81, de grootste in Vlaanderen. De club staat open voor dansers met de leeftijd vanaf 3 jaar. Info via www.diluna.be





(FSE)