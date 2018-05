Raymond Roelands gehuldigd voor zijn heemkundige inzet 15 mei 2018

De Heemkundige Kring van Antwerpen Gouw, zeg maar bijna de hele provincie Antwerpen, heeft hulde gebracht aan Kapellenaar Raymond Roelands, sinds 1 juli 1975 voorzitter van Hobonia. De kring heeft zich tot doel gesteld de geschiedenis van de wijk Hoogboom na te gaan en het plaatselijke culturele leven te stimuleren. Als auteur zorgde Raymond Roelands voor verschillende boeken ondermeer over de geschiedenis van Hoogboom, het domein Oude Gracht en de Sint-Jozefparochie en bijhorende geklasseerde kerkje. Bovendien is Raymond trekker van verschillende verenigingen in Hoogboom. Hij was ook de man die in 1982, tijdens de fusie van de Antwerpse randgemeenten, ijverde voor de aanhechting van de wijk Hoogboom bij Kapellen. Raymond kreeg een oorkonde uit handen van de Kapelse burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld), die Raymond omschreef als verdienstelijk Kapellenaar.





(FSE)