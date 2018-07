PWA Kapellen schenkt kasoverschot weg 12 juli 2018

02u27 5

Vermits de werking van de Kapelse PWA overgaat in het Wijk-werken, houdt de vzw PWA Kapellen op met bestaan. De algemene vergadering van de vzw heeft de beëindiging van de vzw goedgekeurd, samen met het kasoverschot van meer dan 25.000 euro. Er werd beslist dit kasoverschot te schenken aan drie werkgelegenheidsinitiatieven die actief zijn op het grondgebied van Kapellen. De keuze ging naar Buitengewoon Kapellen, Aralea en Perron Noord. Elk van hen kreeg een cheque van meer dan 8.000 euro. Dat bedrag zullen ze gebruiken om hun werking verder te zetten of te investeren in noodzakelijk materiaal.





De overhandiging van de cheques gebeurde in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de betrokken organisaties.





(FSE)