Puur zet personeel in de bloemen Alfons Schryvers

22 februari 2019

13u54 0

Bij Puuur in Kapellen wordt er veel aandacht besteed aan het aanwezigheidsbeleid. Personeelsleden die in 2018 nooit ziek waren, werden uitgenodigd op een aperitiefmoment op het plaatselijk kantoor in de Stationsstraat. Ze werden er in de watten gelegd met een hapje en een drankje en kregen een fruitmand cadeau. Huishoudhulp Peter (rechts op foto) mocht ook nog een extra cadeaubon in ontvangst nemen. De man werkt al 13 jaar voor Puuur en blaast 70 kaarsjes uit. Op alle vestigingen samen heeft Puur 20.000 klanten en meer dan 3.200 personeelsleden. Puur biedt houdhulp aan via het systeem van dienstencheques. De personeelsleden huishoudhulp zorgen eventueel ook voor ondermeer boodschappen doen, koken, wassen, drogen en strijken, poetsen en kunnen klanten begeleiden bij het aan- en uitkleden, wassen en verzorging. Info over het volledige pakket en diensten via www.puur.be