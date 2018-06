Puur viert tien jaar huishoudhulp 13 juni 2018

Met een ontbijt voor medewerkers en klanten heeft Puur Kapellen zijn tiende verjaardag gevierd. Puur is een dienstencheque-organisatie ontstaan uit Landelijke Thuiszorg. Vanuit 20 regiokantoren, verspreid over Vlaanderen, worden huishoudhulpen uitgestuurd naar 19.000 klanten om te poetsen, strijken, boodschappen te doen of een maaltijd te bereiden. In april 2008 opende in Kapellen het kantoor van de Landelijke Diensten coöperatief. Vandaag zijn ze gevestigd in de Stationsstraat en uitgegroeid tot een kantoor met 175 medewerkers. Die bedienen ruim 1.200 klanten. Tijdens een ontbijt werden trouwe klanten Rie Anthonissen, Lut Goyens, Lucia Overmeer en Els Van Doorselaer in de bloemen gezet.





(FSE)