Putse Biljartfederatie deelt bekers uit 17 april 2018

In café De Volksvriend, aan de Essenhoutstraat in Kapellen, zijn de bekers uitgereikt van de Putse Driebandfederatie. Aan de competitie namen in totaal negen biljartploegen deel afkomstig uit Putte-Kapellen, Kalmthout, Ekeren en Kapellen. Samen goed voor exact honderd spelers. De wisselbeker, geschonken door de Raad van het Dorp in Putte-Kapellen, ging voor de vierde maal op rij naar de ploeg van café De Volksvriend. Alle spelers samen hadden 9.152 punten gemaakt.De Kapelse burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) is zelf een fervent biljarter en reikte mee de prijzen uit.





(FSE)