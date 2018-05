Proximus-mast buiten dienst 31 mei 2018

Abonnees van Proximus in de Kapelse wijk Hoogboom, en omgeving, hebben momenteel verminderde ontvangst op het mobiele telefonienetwerk. Door de overvloedige regenval van dinsdagavond 29 mei is de installatie voor mobiele telefonie op het voetbalterrein aan de Kazerneweg in Kapellen momenteel buiten dienst.Proximus laat weten dat de herstelling van deze installatie een hele tijd in beslag zal nemen, hoe lang is nog niet duidelijk. (FSE)