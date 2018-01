Prins Tom I en Prins Koen I bestijgen troon 30 januari 2018

Aangevoerd door hun prinsenpaar, Prins Tom I en Prins Koen I, is een delegatie van de carnavalsvereniging 'De Plakijzers' ontvangen op het Kapelse gemeentehuis. Met de nodige alaafs kreeg het prinsenpaar er de sleutels van het gemeentehuis in overhandigd door schepen An Stokmans (Open Vld). Ter gelegenheid van de sleuteloverhandiging waren ook prinsen en keizers uit alle hoeken van het land in vol ornaat komen opdagen. Het Kapelse prinsenpaar zal de jaarlijkse carnavalstoet afsluiten die op zondag 18 maart, vanaf 14u11, door de straten van Kapellen trekt. Momenteel zijn al ongeveer 30 groepen ingeschreven. De 40ste Kapelse internationale carnavalsstoet vertrekt, en komt opnieuw aan, op het Marktplein en het einde is gepland rond 16.30 uur.





(FSE)