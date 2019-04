Pop- en rockkoren slaan handen in elkaar Alfons Schryvers

02 april 2019

17u09 2 Kapellen De pop- en rockkoren Chassékoor uit Breda, OneOfAKind uit Berchem en KINDaMAGIC uit Kapellen treden op 7 april voor het eerst samen op in een groots opgezette Driekorensymfonie.

De eerste zaadjes voor dit concert werden al in september 2011 geplant. Onder leiding van dirigent Max Smeets kwam een, toen nog bescheiden, groepje zangers voor de eerste keer samen en was KINDaMAGIC een feit. De formule van moderne meerstemmige pop- en rockmuziek sloeg in. De eerste pioniers kregen al snel gezelschap en de succesvolle optredens regen zich aan elkaar.

Twee jaar later borrelde het ook ten zuiden van Antwerpen, met de start van het popkoor OneOfAKind. Onder dezelfde begeleiding van Max Smeets werd dit tijdelijke project al snel omgevormd tot een permanent koor. Hetzelfde herhaalde zich in 2016 in Breda. De groep die was samengebracht om enkele producties in het Chassé-theater te ondersteunen, besloot verder te gaan en het Chassé-koor als theaterkoor was geboren.

110 zangers op de planken

Op 7 april, om 11 uur, worden in het Chassé-theater in Breda, de drie koren voor het eerst samengebracht tot een wervelende muzikale cocktail. In totaal staan er dan 110 zangers samen op de planken. In mei staan ze dan met een volwaardig avondconcert op het podium in Berchem. Kapellen komt volgend jaar aan de orde met een vernieuwd repertoire. Kaarten via www.chasse.nl/theater. De kaartenverkoop voor Berchem, en Kapellen, start later.