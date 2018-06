Politici en inwoners ontdekken lokale kastelen per tandem 26 juni 2018

Samen met de kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de Kapelse Open Vld een tandemtocht langs verschillende kastelen in Kapellen. Kandidaten zaten vooraan op de tandem en inwoners konden, al fietsend, met hen kennismaken. In totaal namen zo'n 85 inwoners, kandidaten inbegrepen, deel aan de activiteit. Tijdens de fietstocht van 35 kilometer werden onder meer de kastelen Blauwhof, Wolvenbos, Middelbeek, Hiedehof, Irishof, Dennenburg, Op den Wal en het kasteel Beukenhof aangedaan.





Onderweg gaven specialisten de nodige geschiedkundige uitleg over de kastelen. Tijdens twee tussenstops kon genoten worden van een verfrissing. Bedoeling van het initiatief was om inwoners en kandidaten dichter bij elkaar te brengen.





