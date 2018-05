Polderverhalen bij KAS 14 mei 2018

Zondag 27 mei, om 14 uur, heeft in de Kapel van de Heuvels (KAS), Waterstraat 30 in Kapellen, de achtste editie plaats van Polderverhalen. Dat zijn vertellingen uit het dagelijkse leven in de verdwenen en nog bestaande polderdorpen, al dan niet waar gebeurd, met een lach en een traan. De verhalen worden gebracht door een uitgelezen selectie kenners van de streek. Tussendoor is er ook een streepje muziek door Oil Can Can, met repertoire uit 'Les Années folles' van vorige eeuw. Ook de zelfverklaard burgemeester van Lillo, Kris Dockx, brengt drie liedjes over Lillo, Oorderen en Oosterweel. De inkom is gratis. Er zijn geen genummerde plaatsen. Tijdig aanwezig zijn is de boodschap. De deuren openen om 13.15 uur. (FSE)