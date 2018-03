Pleintjes Eigenheem worden hersteld 29 maart 2018

De openbare pleintjes in de Kapelse wijk Eigenheem bestaan uit een oude verharding, waarbij bakstenen gebruikt werden tussen grotere tegels. De stenen zijn door de jaren heen volledig verbrokkeld. De pesticidenvrije onkruidbestrijding, waarbij er gemaaid wordt, veroorzaakt losvliegende stukjes. Het Kapelse schepencollege heeft daarom beslist om de oude verhardingen volledig te verwijderen en de zones aan te vullen met zand en opnieuw in te zaaien. Het onderhoud nadien is ook vele gemakkelijker. Alle zes pleintjes worden door aannemer Boden nog voor de zomervakantie hersteld . Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook de zitbanken na te kijken en die waar nodig te vervangen. (FSE)