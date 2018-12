Plaatselijke ondernemers verzamelen aan ijspiste Alfons Schryvers

20 december 2018

10u40 0

In Kapellen hebben ongeveer vijftig ondernemers elkaar ontmoet in de chalet van de ijspiste op het Dorpsplein, in het centrum van Kapellen. Het initiatief ging uit van de uitbater van de ijspiste. “Het is belangrijk ondernemers samen te brengen zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar beter leren kennen. In december is het een gezellige boel op en rond de ijspiste en dus de ideale locatie om mensen samen te brengen. De ijspiste zorgt ook voor ambiance in het dorpscentrum en geeft een boost aan lokale handelaars”, zegt uitbater Bruno Van De Meulebroeke. Voor de plaatselijke ondernemers was het initiatief een schots in de roos. “Sommige zijn concurrenten van elkaar maar nu kunnen we gezellig praten los van alle beslommeringen. Daarnaast zijn we tevreden dat de ijspiste elk jaar voor heel wat beweging zorgt. Het is een win-win situatie voor elke ondernemer” klonk het bij sommige ondernemers.