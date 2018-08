Perkament is nieuwe naam voor De Legende 28 augustus 2018

02u36 0 Kapellen Met Legendefeesten werd in Kapellen afscheid genomen van de naam De Legende voor het succesvolle brouwsel van de gelijknamige Kapelse brouwers. Het bier en de brouwerij gaan voortaan door het leven als Perkament. De naamswijziging moest er komen na een gerechtelijke uitspraak.

De Waalse brouwerij Des Légendes vond dat de naam van het Kapelse bier te veel gelijkenissen met haar naam vertoont en startte een juridische strijd die ze ook won. Daardoor waren de Kapelse brouwers verplicht om binnen de drie maanden een naamverandering door te voeren. Ondertussen heeft het voorval aan de Kapelse brouwerij al bijna 10.000 euro gekost. "Onze nieuwe naam moest blijven verwijzen naar het concept dat ons bier ook een verhaal, of legende, te vertellen heeft. Door een QR-code op de flesjes te scannen kunnen de mensen deze verhalen lezen", zegt brouwer Eddy Leyssens. "Omdat vroeger op perkament werd geschreven leek ons dat een ideale nieuwe naam. Bovendien biedt de nieuwe naam bijkomende mogelijkheden om hem ruimer te gebruiken. Naast het bier krijgt ook onze brouwerij nu Brouwerij Het Perkament als nieuwe naam". De Legendefeesten werden afgesloten met de bekendmaking van de nieuwe naam en het eerste nieuwe flesje werd, in een bijhorend glas, uitgeschonken aan burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld), die de leden van de brouwerij bedankte voor hun doorzettingsvermogen. "Nu staat er niets meer in de weg om ook de Verenigde Staten in te palmen met jullie bier", besloot de burgemeester. (FSE)