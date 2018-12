Patrick Verbocht pakt uit met een draaiende kerstboom Alfons Schryvers

23 december 2018

Bij Kapellenaar Patrick Verbocht (52) hangen geen kerstballen in kerstboom. Als decoratie koos de man voor kersthuisjes die langs alle kanten zichtbaar zijn. Hiervoor ontwierp hij een systeem dat zijn kerstboom voortdurend laat draaien. “De 30 kersthuisjes hebben ook allemaal een individueel verlichting. Het monteren, en aansluiten, vraagt ongeveer een maand werk maar bezoekers staan met de mond open als de boom in beweging komt”.

Van in zijn jeugdjaren is Patrick weg van Kerstmis. “Het begon toen mijn grootvader mij, als 5-jarig kind, bezocht in het ziekenhuis. Als geschenk had hij een zelfgemaakte kerststal bij. Nadien is het begonnen met een klein boompje op mijn slaapkamer. De jongste 14 jaar heb ik stelselmatig kersthuisjes aangekocht zodat ik er momenteel een 35-tal heb. Tijdens de eindejaarsperiode stonden die op de kast maar door plaatsgebrek zocht ik een andere oplossing. Zo ontstond het idee om ze in de kerstboom te plaatsen. De huisjes zijn echter zo goed afgewerkt dat ze niet mogen verdwijnen tussen de takken van de bomen. Ik ontwierp een eigen kerstboom met acht verschillende verdiepingen. De onderste heeft een doormeter van 1,2 meter. Momenteel staan er 30 huisjes in de boom. Alle huisjes hebben een eigen verlichting en om ze allemaal aan te sluiten zijn een 50-tal stekkers nodig. Daarnaast staan er verschillende andere bewegende delen, zoals een molen en een dansend koppeltje, in de kerstboom”.

Opbouw

Om zijn draaiende kerstboom volledig klaar te hebben kost het Patrick een maand werk. “Half oktober begin ik al met de opbouw en alle aansluitingen. De kersthuisjes werken op 3 volt en de andere verlichting op 4,5 volt. Daarom zijn er ook verschillende transformatoren nodig. Tot slot blijft de draaiende boom voortdurend verlicht door gebruik te maken van sleepcontacten. De volledig gedecoreerde boom heeft een hoogte van 2,5 meter en weegt ongeveer 60 kilo. Ik stel hem graag op maar maak er ook geen probleem van om hem in januari opnieuw af te breken. Door de huisjes te verplaatsen heeft de elk jaar een ander uitzicht”. De meeste bezoekers die bij Patrick over de vloer komen staan met een open mond te kijken naar zijn draaiende kerstboom. “Collega’s op het werk begrijpen niet dat ik zo veel tijd gebruik om maniakaal met de kerstboom bezig te zijn. Iedereen heeft zijn eigen hobby en van sommigen kan ik het ook niet snappen waarmee ze bezig zijn”.