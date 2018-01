Parking op komst aan Sint-Dionysiuskerk 02u46 0

Het Kapelse gemeentebestuur start in de komende maanden met de aanleg van een parking aan de Sint-Dionysiuskerk in Putte-Kapellen, ter hoogte van de Albert Louisastraat. De parking wordt aangelegd op de gronden van de vroegere site Gijsen. In totaal zijn er een 45-tal parkeerplaatsen gepland waarvan enkele voorbehouden aan personen met een beperking. De parking moet op alle vlakken zuurstof geven aan het centrum van Putte-Kapellen en tegemoetkomen aan het gebrek aan parkeerplaatsen. Het college van burgemeester en schepenen heeft het bestek voor de aanleg goedgekeurd. Op basis hiervan kunnen aannemers nu inschrijven voor de uitvoering van de werken die geraamd worden op 257.709 euro. (FSE)