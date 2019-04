Paashaas laat bezoekers al kennismaken met wekelijkse markt aan Silvesterdreef Alfons Schryvers

18 april 2019

11u59 0 Kapellen Eind dit jaar zal in Kapellen de wekelijkse donderdagmarkt, op het Marktplein, herschikt worden en ook de aanpalende Silvesterdreef innemen. Reden is dat tegen die tijd wordt gestart met de bouw van een appartementencomplex op het Marktplein.

De bouwwerken voor een nieuwe feestzaal op het Marktplein zitten op kruissnelheid. Volgens de huidige timing zal het complex eind september volledig zijn afgewerkt. Onmiddellijk daarna wordt gestart met de bouw van een appartementencomplex die een deel van het Marktplein zal inpalmen. Dat woonblok zal bestaan uit 52 private appartementen met één of twee slaapkamers. Deze bouwwerken hebben ook gevolgen voor de wekelijkse donderdagmarkt zegt de bevoegde schepen Ria Van Oncen (Open Vld). “Onze markt telt een veertigtal kramen. Om de veiligheidsdiensten vlot te laten werken moet er tussen elke rij marktkramen minsten een vrije ruimte van vier meter blijven. Omdat het appartementencomplex een deel van het Marktplein zal innemen moet de markt worden herschikt. De meeste kramen schuiven op in de richting van de Silvesterdreef, waar ook marktkramen komen te staan. Deze herschikking zal dan de laatste zijn die moet worden doorgevoerd.

Promotiemateriaal

Het gemeentebestuur gaat met allerlei acties de markt promoten en haar nieuwe locatie kenbaar maken, zegt de schepen. “Het is zeker niet de bedoeling dat de markt op termijn zal verdwijnen. Integendeel we gaan de markt duidelijk promoten. Met Pasen in aantocht loopt de paashaas op de markt om 25 kilogram chocolade eieren uit te delen. De juiste datum moet nog worden bepaald, maar we gaan ook duurzame winkeltassen uitdelen aan de marktbezoekers. Daarnaast komen er op verschillende plaatsen in de gemeente borden met daarop aankondigingen van activiteiten die op de markt plaats hebben”. Op 30 mei is er de traditionele feestmarkt die ook al voor een gedeelte in de Silvesterdreef zal staan. Op 11 juli worden er twee fietsen verloot onder de klanten die hun aankopen doen op de wekelijkse markt.