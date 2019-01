Optreden Pop- en rockkoor KINDaMAGIC goed voor 3.500 euro Alfons Schryvers

08 januari 2019

Het Kapelse koor “KINDaMAGIC” heeft het jaar afgesloten met het concert “A touch of Christmas” een mix van pop- en rockwerk, met een subtiel vleugje kerstsfeer erover gegoten. Dankzij de samenwerking met Team SAM, een wielerploeg, die jaarlijks meefietst met de 1.000 km voor Kom op werd het optreden afgesloten met een cheque van 3.500 euro. Bedoeling is om tegen mei 10.000 euro bij elkaar te brengen.

In het najaar van 2018 kwamen enkele leden van KINDaMAGIC toevallig de mensen achter het Team SAM tegen. Het koor speelde met de idee voor een avondvullend optreden in de eindejaarsperiode en de wielerploeg wilde fondsen inzamelen voor de jaarlijkse fietstocht voor Kom op tegen Kanker. Een samenwerking lag voor de hand zegt Ludo Bocken, bezieler van Team SAM. “We hebben met ons team van tien mensen al enkele jaren ervaring met het opzetten van evenementen om fondsen te werven. Een avondvullend programma voor een groot publiek leek perfect om onze schouders onder te zetten”. Bruno Wouters, voorzitter van KINDaMAGIC zag het ook helemaal zitten. “Een optreden van deze omvang vergt een hoop organisatie bovenop enkele maanden van repetities en instuderen maar het was fijn om hiervoor met Ludo en zijn team samen te werken. Hierdoor is het concert op alle vlakken een groot succes geworden”. Doordat één van de leden van het koor bovendien strijd levert met kanker, kreeg het evenement een extra betekenis. Doorheen het programma werden dan ook een aantal beklijvende passages uit haar dagboek voorgelezen. Hoewel december bijna schreeuwt om kerstconcerten, besloten de organisatoren om het over een andere boeg te gooien. Het leeuwendeel van het programma bestond uit de betere hits uit de rockgeschiedenis, met hier en daar een vleugje kerst erover gegoten. Zo werd het een unieke avond waar Queen, Abba, Katy Perry en John Lennon naadloos samen gingen met Stille Nacht of zelfs een stevig bewerkte (pop)versie van de Messiah. De avond werd afgesloten met een opbrengst van 3.608,14 euro. Daarmee is het Team SAM meteen een heel stuk op weg geholpen om tegen mei de 10.000 euro samen te brengen waar ze op hopen.