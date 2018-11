Opnieuw maand lang schaatspret op Dorpsplein Gemeente mikt op meer dan 17.500 schaatsers Redactie

06 november 2018

14u57 0 Kapellen Van vrijdag 7 december tot en met zondag 5 januari kan er voor het 22ste jaar op rij opnieuw geschaatst worden op het Dorpsplein. Schaatsers kunnen er terecht op een overdekte schaatspiste van ruim 600 vierkante meter. Energie opdoen kan aan de winterbar, bij de drankstandjes of aan het smoutebollenkraam.

Na de succesformule van vorig jaar heeft het Kapelse schepencollege beslist om de jaarlijkse ijspiste opnieuw te gunnen aan de firma Toecourt voor een bedrag van ongeveer 50.000 euro. De ijsbaan krijgt een plaats op het Dorpsplein in het centrum van Kapellen en is deze winter opnieuw zo’n 600 vierkante meter groot. De ijspiste zal opnieuw aangevuld worden met een grote chalet en enkele drank- en eetstandjes uitgebaat door Kapelse verenigingen. Onder de noemer ‘Wintertuin’ zijn er heel wat activiteiten te beleven, zoals schaatsen met Rudolf, discoschaatsen, start to skate en rolstoelschaatsen. Voor 50-plussers zijn er aparte schaatsbeurten. De allerkleinsten mogen dan ook sleetjes, looppinguïns en schaatsbananen gebruiken.

Eerste in de provincie

In 1996 kon er in Kapellen voor het eerst geschaatst worden. “Dat was toen een primeur voor de provincie Antwerpen. Onze toenmalige burgemeester Jacky Buchmann pikte in Knokke het idee op. Schepen Frederik van Haaren volgde een opleiding tot ijsmeester en hield toezicht op de kwaliteit van het ijs. De eerste ijspiste stond in het park, daarna aan het Beukenhof en de jongste jaren kreeg de piste een vaste stek op ons Dorpsplein”, zegt schepen voor Feestelijkheden An Stokmans (Open Vld). In de loop der jaren is de ijspiste uitgegroeid tot een winterdorp met patio, kijkplatform, après-skibar en een vaste ontmoetingsplaats tijdens de eindejaarsfeesten. Het Kapelse gemeentebestuur betaalt de uitbater 50.000 euro. “In dat bedrag is alles inbegrepen”, zegt schepen voor Financiën Luc Janssens (Open Vld). “Wij zien de ijspiste als een eindejaarsgeschenk aan de bevolking en die weet dat te appreciëren. Vorig jaar waren er meer dan 15.000 schaatsers. Dat betekent dat bijna één op de twee Kapellenaren komt schaatsen. Daarnaast bieden we jongeren de mogelijkheid om te leren schaatsen. Vroeger kon dat nog op vijvers of plassen, maar vandaag is dat niet meer mogelijk”.

12 tot 14 centimeter dik

Eventuele warme temperaturen hebben weinig of geen invloed op extra kosten. Al vanaf het begin krijgt het ijs een koeling tot min 12 graden. Nadien is er dan niet veel extra energie meer nodig en blijft het ijs voortdurend 12 tot 14 centimeter dik. Boosdoener kan altijd de wind zijn, die vrij spel heeft op het ijs. Daarom is in Kapellen de ijspiste afgezet met borden en overdekt. Met allerlei creatieve initiatieven wil men dit jaar het record van meer dan 17.500 schaatsers verbreken. Hiervoor staan bijna 450 paar schaatsen klaar.