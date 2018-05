Open Vld tovert twee witte konijnen uit hoed ANTWERPS OUD-KORPSCHEF LUC LAMINE KOMT OP VOOR LIBERALEN ALFONS SCHRYVERS

03 mei 2018

02u30 1 Kapellen De Kapelse Open Vld is klaar met haar lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Opvallende nieuwkomers zijn de vroegere 'superflik' en Antwerpse korpschef Luc Lamine (61) en Marcel Denisse (73), oud-voorzitter van de Nationale Sluitingsprijs Putte Kapellen.

Luc Lamine, nu 1,5 jaar met pensioen, woont al van 1962 in de Kapelse wijk Hoogbooom en zet nu zijn eerste stappen in de plaatselijke politiek. Hij staat bovenaan de tweede kolom op de lijst, op de vijftiende plaats.





Lamine was van 1999 tot 2003 korpschef bij de Antwerpse politie. Hij viel op omdat hij de Antwerpse politie grondig herstructureerde en de criminaliteit in de stad zeer repressief bestreed. Begin 2003 werd hij tijdens de Antwerpse Visa-affaire echter geschorst wegens verdenking van betrokkenheid bij de fraudeaffaire. De behandeling van zijn dossier sleepte drie jaar aan, maar uiteindelijk werd hij in 2006 over de hele lijn vrijgesproken.





Gevraagd door Verhofstadt

"In 2006 vroeg Guy Verhofstadt, één van de weinigen die mij bleef steunen, om de Antwerpse ploeg te komen versterken maar toen was ik nog actief als adviseur-generaal van de federale politie. Een job die ik erg graag deed. Dirk Van Mechelen adviseerde mij om nog enkele jaren te wachten en nu is het zo ver. Ik ben altijd links-liberaal en ACW'er geweest. Bovendien wil ik bijdragen om de drive van de Open Vld in Kapellen voort te zetten met thema's als veiligheid, de sociale sector, kunst cultuur.





Sluitingsprijs Putte-Kapellen

Een andere opvallende nieuwkomer is Marcel Denisse. Hij was jarenlang voorzitter en organisator van de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Hij krijgt de voorlaatste plaats op de lijst. Marcel is ook voorzitter van voetbalploeg FC Nieuwmoer en medezaakvoerder van het Kapelse familiebedrijf Steenhouwerij Denisse dat al meer dan 80 jaar bestaat. "Ik ga me voor honderd procent inzetten om een zetel te bemachtigen. Kapellen is een goede gemeente om te wonen en dat moet zo blijven". Het plaatselijk partijbestuur heeft de kandidatenlijst goedgekeurd met 98% van de stemmen. "Sinds 1982 maken wij al deel uit van het gemeentebestuur en willen dat ook de volgende zes jaar blijven doen. Verkeersveiligheid, mobiliteit en een levendige gemeente zijn onze belangrijkste speerpunten", zegt voorzitter Bruno Kuylen.





De lijst wordt getrokken door burgemeester Dirk Van Mechelen. Daarna volgen de schepenen An Stokmans, Luc Janssens, Hoen Helsen en Ria Van Oncen. Plaats zes is voor Marc De Smet, gevolgd door Lieve De Block, Mathias Adriaenssens, Sarah Buchmann, Eric Dillien, Leo Mees en Inge Wagemans. Schepen Frederic van Haaren is lijstduwer .