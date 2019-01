Op zoek naar lokaal muzikaal talent Alfons Schryvers

09 januari 2019

Groepen, of individuele artiesten, zie zin hebben om op een Kapels podium te staan kunnen zich inschrijven voor deelname aan “Caféest”. Het evenement is een initiatief van het Kapelse Cultuurcentrum en is stilaan een traditie geworden in Kapellen. Ook dit jaar staat, er op vrijdag 26 april, een nieuwe editie op stapel. Het concept is vrij simpel het Cultuurcentrum werkt samen met verschillende Kapelse cafés waar de artiesten een podium ter beschikking krijgen. Bezoekers kunnen van het ene naar het andere café om er de meest uiteenlopende artiesten aan het werk te zien. Bedoeling van Caféest is vooral om lokaal talent in de spotlights te plaatsen. Lokale artiesten, of bands, die willen meedoen kunnen zich inschrijven via het e-loket op de website van de gemeente Kapellen. De Jeugd- en cultuurdienst selecteert op basis van de deelnemende cafés de meest geschikte artiesten/groepen. Elk groepslid krijgt 50 euro, met een maximum groepstotaal van 300 euro, voor het optreden. De artiest voorziet een eigen PA-installatie en bediening. Na inschrijving krijgt iedereen sowieso een seintje of ze al dan niet geselecteerd zijn.