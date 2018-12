Ook volgende jaren geen belastingverhoging Alfons Schryvers

18 december 2018

17u55 1 Kapellen In Kapellen blijven de volgende zes jaar de personenbelasting en de roerende voorheffing op hetzelfde niveau als in 2018. Dat blijkt uit de cijferdans van de gemeentelijke begroting en de financiële meerjarenplanning. Bovendien zal de gemeente de komende jaren 22 miljoen investeren in de vernieuwing van de dorpskern.

Een tevreden schepen voor Financiën Luc Janssens (Open Vld) heeft zijn begroting kunnen laten goedkeuren door de gemeenteraad. “Door de gemeente te beheren als een goede huisvader kunnen we onze lage belastingen behouden. Dat wil zeggen dat Kapelse inwoners ook de volgende zes jaar slechts 5% aanvullende personenbelastingen betalen en ook onze opcentiemen op de roerende voorheffing kunnen we behouden op 551. Daarmee blijft Kapellen, inzake de voornaamste belastingen, in de top tien van de goedkoopste Vlaamse gemeenten en daar ben ik trots op.”

De voornaamste investeringen die voor 2019 op de planning staat hebben bijna allemaal te maken met de bouwprojecten voor de dorpsvernieuwing op sites Bruggeske, Marktplein en Antwerpsesteenweg 130. Samen goed voor een nieuw Administratief Centrum, met welzijnshuis, een nieuw dienstencentrum, een nieuwe polyvalente feestzaal, nieuwe woongelegenheden en serviceflats. Zelf investeert de gemeente 22,1 miljoen euro in het project. We financieren dit enerzijds door het inbrengen van gronden voor een waarde van 7,6 miljoen euro. Dan blijft er nog 14,5 miljoen euro over. Daarvan is nu al 7 miljoen euro ingeschreven in de begroting. De overige 7,5 miljoen spreiden we over de komende vijf à zes jaar. We maken ons sterk dat we niet moeten lenen”, stelt schepen van Financiën Luc Janssens (Open Vld).

Als bijdrage aan de werking van de lokale politiezone Noord voorziet Kapellen 3,2 miljoen euro en als toelage voor de brandweerzone Rand is bijna 870.000 euro ingeschreven.