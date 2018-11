Ontwikkelaar wil tankstation zetten in Kapelsestraat Alfons Schryvers

21 november 2018

Via de provincie Antwerpen werd de gemeente Kapellen in kennis gesteld van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een tankstation met carwash aan de Kapelsestraat 172 in Kapellen. Het schepencollege liet eerder al aan de aanvrager weten niet achter dit project te staan. De locatie ligt immers in landelijk woongebied en hierdoor is de aanvraag niet conform met het gewestplan.

De wettelijke procedures verplichten de gemeente echter om een openbaar onderzoek te organiseren over deze aanvraag en dat zal de gemeente ook doen. Nadien zal de gemeente aan de provinciale overheid een negatief advies overmaken. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet afleveren van een vergunning ligt bij de provincie. Het openbaar onderzoek voor deze omgevingsvergunning loopt nog tot en met 15 december. Het dossier is in te kijken tijdens de openingsuren bij de gemeentelijke balie Ruimte & Wonen op het Administratief Centrum, Antwerpsesteenweg 130.