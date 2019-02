Onthaalmoeder lichter gestraft

voor mishandeling baby Eline Belga

13 februari 2019

14u46 0 Kapellen Het Antwerpse hof van beroep heeft een vroegere onthaalmoeder uit Kapellen een lichtere straf opgelegd voor het toebrengen van opzettelijke slagen aan een baby van zeven maanden. In eerste aanleg werd Viviane V.N. (65) nog tot twee jaar cel met uitstel veroordeeld. Het hof hield echter rekening met de overschrijding van de redelijke termijn en maakte er woensdag één jaar cel met uitstel van.

Baby Eline werd op 12 januari 2010 om 8.30 uur bij Viviane V.N. afgezet. Met het meisje was toen nog niets aan de hand. Om 10 uur kreeg een verantwoordelijke van Kind & Gezin telefoon van de beklaagde dat er iets mis was met Eline. De vrouw ging meteen ter plaatse, zag dat het ernstig was en verwittigde de hulpdiensten. De baby moest door een MUG-arts gereanimeerd worden en werd naar de spoed gebracht. Er werden bloedingen in de ogen vastgesteld, alsook een zwaar hersenletsel.

Het ziekenhuis lichtte het parket in, omdat er vermoedens waren van het ‘shaken baby syndroom’, maar Viviane V.N. ontkende dat ze met Eline geschud had. Er werden de voorbije jaren verschillende deskundigen aangesteld, alsook een college van deskundigen. Zij kwamen tot het besluit dat het om een niet-accidenteel hersentrauma ging. Dat kon alleen maar veroorzaakt zijn door hevig schudden, terwijl Eline bij de onthaalmoeder was.

De gevolgen voor Eline, die nu negen jaar is, zijn verschrikkelijk: ze is verlamd, blind en zal mentaal altijd een baby blijven. Het hof kende de ouders een provisionele schadevergoeding van 50.000 euro toe voor Eline. Er werd ook een deskundige aangesteld om de schade van het meisje verder te begroten. De ouders kregen in eigen naam ieder 20.000 euro provisioneel en namens de broer en zus van Eline respectievelijk 3.000 euro en 2.000 euro definitief.