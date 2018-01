Onderwijzer kiest nieuw pad met 'Smooth Communication' 25 januari 2018

02u30 0 Kapellen De loopbaan van de bekende Kapellenaar Harold van der Kraan maakt een opvallende wending. Hij ruilt zijn voltijdse baan in het onderwijs in voor een deeltijdse betrekking om meer tijd te kunnen besteden aan de opbouw van zijn "Smooth Communication", een bureau dat evenementen helpt organiseren.

"Ik kom uit een familie van zelfstandigen", vertelt zaakvoerder Harold. "Mijn grootouders hadden een bekende radio- en tv-zaak in de Dorpsstraat en mijn echtgenote is zelfstandig vertaalster. Ik wilde al lang een eigen zaak en nu is de kogel door de kerk. Smooth Communication is een bureau dat zich inzet om evenementen te helpen organiseren. Of de klant nu een host(ess), een fotograaf of catering nodig heeft of een stap verder wil gaan; alles is bespreekbaar. Denk maar aan een congres, een productlancering, een teambuilding of een privéfeest. We werken samen met een team van professionele freelancers, waardoor we gesneden maatwerk afleveren. Offline, online of events. We hebben een pool van meer dan honderd, voornamelijk jonge, mensen die meertalig zijn. Het zijn vooral gemotiveerde studenten die van ons een opleiding krijgen."





Boekenbeurs

Na enkele maanden kan het bedrijf al heel wat referenties voorleggen zoals de opening van de Boekenbeurs, de Sluitingsprijs en de Libelle Winterfair. (FSE)





Info via harold@ smoothcommunication.be of 0494/58.35.28.