Ondernemers verzamelen aan de ijspiste Foto Alfons Schryvers

In Kapellen hebben ongeveer vijftig ondernemers elkaar ontmoet in de chalet van de ijspiste op het Dorpsplein, in het centrum van Kapellen. Het initiatief ging uit van de uitbater van de ijspiste in samenwerking met het Kapelse gemeentebestuur. "Het is belangrijk ondernemers samen te brengen om ervaringen uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen. In december is het een gezellige boel op en rond de ijspiste en dus de ideale locatie om mensen samen te brengen", zegt schepen voor Middenstand Luc Devriese (N-VA). "Bovendien zorgt de ijspiste voor ambiance en geeft ze een boost aan de lokale handelaars." De ijspiste staat nog tot zondag 7 januari op het Dorpsplein.





(FSE)