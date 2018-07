OCMW wil stoppenton plaatsen 10 juli 2018

Het Kapelse schepencollege kreeg van het OCMW de vraag om een stoppenton te mogen plaatsen om kurken in te zamelen voor Feestvarken vzw. Die vzw heeft als doelstelling kinderen die in armoede leven een fijne verjaardag te bezorgen met een leuk verjaardagspakket. Sinds begin 2018 werkt OCMW Kapellen samen met Feestvarken vzw, die louter werkt op basis van giften. De pakketten worden ingepakt in samenwerking met Monnikenheide, zowel de opslagplaats als helpers bij het inpakken. In ruil hiervoor worden kurken verzameld voor het kurkenatelier van Monnikenheide op verschillende plaatsen. Het college gaf toestemming om deze stoppenton te plaatsen in de bibliotheek op het Dorpsplein. (FSE)