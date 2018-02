OCMW werkt samen met vzw Feestvarken 08 februari 2018

02u33 0 Kapellen "Elk kind dat verjaart, kansarm of niet, moet een geschenk kunnen ontvangen", zegt de Kapelse OCMW-voorzitter Valerie Van Peel (N-VA). Daarom gaat het OCMW in zee met de vzw Feestvarken. Die stelt verjaardagspakketten samen voor kinderen uit kansarme gezinnen.

Alle pakketten bestaan uit speelgoed, snoep en gadgets. Het OCMW schat dat er jaarlijks nood is aan een dertigtal pakketten voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Het nieuwe initiatief is een onderdeel in de bestrijding van kinderarmoede in Kapellen zegt de OCMW-voorzitter. "Iedereen die moet rondkomen met een leefloon, zal de verjaardagspakketten kunnen gebruiken. Alles gebeurt anoniem. Wij geven het aantal pakketten, samen met de leeftijden van de jarigen, door aan de vzw en die bezorgen ons de pakketten op maat van de jarige. Nadien nodigen we de ouders uit die het pakket in ontvangst nemen."





18 pakketten

"Alles wordt aangekocht zodat we telkens over nieuw, en hedendaags, speelgoed beschikken", zegt Koen Hendrickx, medewerker van de vzw Feestvarken. "In onze pakketten zit, naast speelgoed, ook snoep en inpakpapier. Bovendien voorzien we ook ballonnen en ander decoratief materiaal die bij een kinderfeestje horen." De vzw heeft 18 verschillende soorten pakketten voor kinderen van 3 tot 12 jaar en betaalt haar werking met schenkingen. Info vind je op www.feestvarkenvzw.be.