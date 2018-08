OCMW start met buddyproject 02 augustus 2018

Het Kapelse OCMW start met een buddyproject. "We willen, met de hulp van vrijwilligers, onze cliënten van de sociale dienst een handje helpen", zegt waarnemend voorzitter Inge Wagemans (Open Vld). "Vaak zijn het leefloners die naast financiële problemen nog een hele reeks andere problemen hebben waardoor ze vaak door het bos de bomen niet meer zien. Een buddy kan hen bijvoorbeeld bijstaan tijdens hun bezoek om een woning te huren of andere dagdagelijkse problemen. Vrijwilligers krijgen vooraf een volledige en gedetailleerde uitleg over hoe en wat er van de cliënt verlangd wordt. Bovendien werken ze samen met de maatschappelijke assistenten van het OCMW." (FSE)