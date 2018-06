NV-A-lijst volledig 12 juni 2018

De Kapelse N-VA gaat naar de gemeenteraadsverkiezingen met Valerie Van Peel als lijsttrekker. Olivier Van Camp is lijstduwer. De hele lijst is intussen klaar.





Dat Valerie Van Peel, OCMW-voorzitter, schepen van Sociale Zaken en parlementslid, de lijst zal trekken, was al bekend. Zij wordt gevolgd door schepen Luc Devriese (56). Plaats drie gaat naar huidig voorzitter Vital Lambert (53) met daarna Nancy Van Huffelen (39) en huidig fractieleider Peter Vanalme (42). Plaats zes is voor Nathalie Weeremans, die in Ekeren nog districtsraadslid geweest voor het Vlaams Belang. Aanvoerder van de tweede kolom is Ronald Naegels, oud politiecommissaris bij de gerechtelijke politie. Opvallende kandidaat is Firoozeh Sadeghi op plaats acht. "Zij is van Iraanse afkomst, erkend vluchtelinge en kwam, met haar gezin, via het asielcentrum in Kapellen terecht", vertelt Van Peel over haar babysit. De zoektocht naar vrouwelijke kandidaten zorgt voor enkele familieonderonsjes. Nathalie Weeremans (6), is de partner van Olivier Van Camp (29). Peggy Herremans (17) is de partner van Vital Lambert (3). Paul Wijnen (27) is partner van Nancy Van Huffelen (4) en Anne-Sophie D'hondt (22) is dochter van Hendrik D'hondt (9). Met Anke Wellens (26) kon Valerie Van Peel haar overbuurvrouw strikken. De N-VA heeft momenteel 8 van de 29 zitjes in de Kapelse gemeenteraad en maakt samen met de Open Vld deel uit van de meerderheid. (FSE)