Notchez stopt wegens te groot succes

FONS SCHRYVERS

02u28 0 RV De drijvende krachten achter het gratis muziekfestival Notchez. Kapellen Na 10 edities houdt het gratis muziekfestival Notchez ermee op. "De verantwoordelijkheden van de organisatie worden te groot om nog gedragen te worden door vrijwilligers", zegt medeorganisator Stijn Schouwaerts. Zaterdag 8 september wil het festival nog één keer knallen aan de weide in de Kapelsestraat.

Notchez is begonnen als een soort hersenspinsel van de Kapelse jeugddienst. Die zag het als alternatief voor Noten in het Park maar dan meer gericht op jongeren. De eerste editie vond plaats in 2008 en na twee jaar werd, in samenspraak met de gemeente, beslist om het festival zijn eigen weg te laten inslaan en van locatie te veranderen. Sindsdien vindt het festival elk jaar plaats op een weide aan de Kapelsestraat 280, ongeveer tegenover de plaats waar de Waterstraat aansluit op de Kapelsestraat.





Notchez Een foto van de editie in 2016.

Topeditie in 2015

"Het concept sloeg blijkbaar aan want jaar na jaar steeg het aantal bezoekers", zegt organisator Stijn Schouwaerts. "Onze topeditie was ongetwijfeld 2015. Het was een schitterend zomerdag en we telden ongeveer 6.000 toeschouwers. In al die jaren bouwden we ook de randactiviteiten verder uit tot een gebeuren voor de hele familie. Nu zijn we op het punt gekomen dat het festival een uit de hand gelopen hobby is geworden en onze hoofden overstijgt. Het is zeg maar te succesvol geworden. Bovendien worden de verantwoordelijkheden steeds groter om enkel nog gedragen te worden door een groep van enthousiaste vrijwilligers. Verder doen wil zeggen professioneler worden en zelfs mensen in dienst nemen. Daarvoor passen we."





Doorheen de jaren groeide Notchez uit tot het meest zuiderse festival van Noord-Antwerpen. Met dank aan de dansmoves van duizenden bezoekers en de volle medewerking van zowel het Kapelse gemeentebestuur als van de politie. Daarnaast stonden verschillende sponsors garant dat het festival jarenlang gratis kon blijven. Zaterdag 8 september wordt dus de laatste keer dat muziekliefhebbers zich kunnen uitleven op het Notchez-festival.





130 vrijwilligers

"Samen met onze ongeveer 130 vrijwilligers maken we van onze tiende editie een echt afscheidsfeest en zorgen we voor een extra aantrekkingskracht", zegt Stijn Schouwaerts. "Voor het tweede podium werken we samen met een andere partner dan vorig jaar. Het is een grote maar onbekende organisatie. Op dat tweede podium komt eveneens een bekend artiest. De onderhandelingen hierover lopen nog en daardoor kunnen we hierover nog niets meer vertellen." Meer info vind je op www.notchez.be.