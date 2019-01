Nieuwe ploeg met heel wat jaren ervaring op de teller Alfons Schryvers

03 januari 2019

21u04 0

In Kapellen hebben de 29 leden van de nieuwe gemeenteraad hun eed afgelegd en werd het schepencollege officieel aangesteld. De coalitie van Open Vld en N-VA heeft een comfortabele meerderheid van 23 zetels.

Binnen het schepencollege zijn de laatste verdelingen van de schepenbevoegdheden afgerond. Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) is ook voorzitter van de gemeenteraad en bevoegd voor politie, brandweer, burgerlijke stand, ondernemen en informatie. Luc Janssens (Open Vld) wordt eerste schepen en voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf. Hij krijgt als bevoegdheden financiën en begroting, personeel en HR-beleid, onderwijs, rechtszaken, verzekeringen administratieve vereenvoudiging, toerisme en informatica. Koen Helsen (Open Vld) wordt tweede schepen met als bevoegdheden ruimtelijke ordening, publieke ruimte, patrimonium, verkeersveiligheid mobiliteit, sport en intercommunales. An Stokmans (Open Vld) is derde schepen bevoegd voor cultuur, jeugd gezin, middenstand, plechtigheden en feestelijkheden. Ria Janssens-Van Oncen (Open Vld) heeft als vierde schepen de bevoegdheden senioren, volksgezondheid, muziek en woord, markten en ontwikkelingssamenwerking. Frederic van Haaren (Open Vld) is vijfde schepen bevoegd voor duurzaamheid, openbare werken, dierenwelzijn, groenvoorziening, begraafplaatsen, milieu en energie. Valerie Van Peel (N-VA) wordt zesde schepen met in haar portefeuille sociale zaken, wonen, werk, emancipatiebeleid, armoedebestrijding en voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. De gemeenteraad is de volgende zes jaar samengesteld uit Open Vld (15 zetels), N-VA (8), Sp.a-Groen (3), Vlaams Belang (2) en CD&V (1). Dirk Van Mechelen begint aan zijn vierde legislatuur als burgemeester van Kapellen. Samen met Frederic van Haaren maakt hij al 35 jaar en 9 maanden deel uit van de Kapelse gemeenteraad.

Meer over Open Vld

politiek