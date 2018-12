Nieuwe kinderwinkel ‘Mon Bébé’ opent dit weekend Alfons Schryvers

13 december 2018

13u07 0 Kapellen Na het vertrek van de babyspeciaalzaak Anneke & Janneke heeft het centrum van Kapellen opnieuw een winkel voor toekomstige en nieuwe ouders. Onder de noemer ‘Mon Bébé’ opent de Kapelse Nicky Cornelissen (29) haar zaak in de Kapelse Dorpsstraat op de plaats waar vroeger kledingwinkel Nausikaa gevestigd was.

Dit weekend gaan de deuren er voor het eerst open. Zaakvoerster Nicky Cornelissen heeft el heel wat ervaring. Anderhalf jaar geleden opende ze, samen met haar zus Mon Bébé in de Heidestraat in Heide-Kalmthout. Voor haar was het een droom om op termijn een eigen babyspeciaalzaak te kunnen openen.

De belangrijkste specialiteit van de nieuwe zaak zijn geboortelijsten. Met het grotere pand in Kapellen kan Mon Bébé haar aanbod verder uitbreiden. De zaak blijft dezelfde bekende merken aanbieden en daarnaast zijn er artikelen in verschillende prijscategorieën.

De nieuwe winkel is dagelijks open uitgezonderd op zondag en maandag.