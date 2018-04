Nieuwe inwoners kiezen voor groen en natuur 10 april 2018

In Kapellen zijn de nieuwe inwoners ontvangen op het gemeentehuis. Meer dan zeventig nieuwkomers waren op de afspraak en luisterden naar een uiteenzetting van burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld). Een van de nieuwe inwoners was Roeland Geyzen en zijn partner Jan De Crom.





"In het najaar openen wij een nieuwe zaak, van bloemen en interieur, in de Stationstraat. Kapellen ligt ongeveer in het midden tussen de Nederlandse grens en de stad Antwerpen. Bovendien is het gemakkelijk bereikbaar. Een goede locatie om een nieuwe zaak te starten", zegt Roeland. Joanna Bielawa vestigde zich in Kapellen omdat ze er de liefde vond.





"Daarnaast is Kapellen een groene gemeente, met een goed bestuur en veel uiteenlopende activiteiten. Ik zal het hier snel naar mijn zin hebben."





(FSE)