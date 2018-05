Nieuwe fontein staat garant voor waterpret 26 mei 2018

Met een optreden van Dansschool Encore, tussen 36 waterstralen en een klank- en lichtspel, is gisteravond op het Dorpsplein, een enorme fontein van 600 vierkante meter in gebruik genomen.





De 36 spuitkoppen, en waterstralen, zijn instelbaar in verschillende hoogten en kleuren. "We beloofden het Dorpsplein te verfraaien en dit is het resultaat", zei burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld). De fontein in een gigantische driehoek. Ze ligt in het verlengde van de Antwerpsesteenweg en voor autobestuurders, die Kapellen binnenrijden, al van ver te zien. De blikvanger heeft ongeveer 370.000 euro gekost en past in de plannen van de gemeente om het Dorpsplein te laten uitgroeien tot een aangename ontmoetingsplaats. (FSE)





