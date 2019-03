Nieuw wegdek Antwerpsesteenweg Alfons Schryvers

07 maart 2019

Tijdens de eerste week van de Paasvakantie zal er verkeershinder zijn op de Antwerpsesteenweg in Kapellen. De gewestweg zal dan tijdelijk afgesloten worden voor het gemotoriseerd verkeer. De nodige omleidingen worden voorzien. Het Agentschap Wegen en Verkeer voor dan werken uit om het wegdek te vernieuwen van aan de tunnel, onder de spoorlijn, tot aan de Delhaize. Op 8, 9 en 10 april wordt er gewerkt tussen de rotonde aan de Zilverenhoek en de Floris Verbraekenlei in Mariaburg. Op donderdag 11 en vrijdag 12 april wordt het stuk tussen de rotonde van de Zilverenhoek en de tunnel aangepakt. Meteen wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om in deze tweede fase eveneens de tunnelwanden langs beide zijden grondig te reinigen.